Свыше тысячи человек обратились за помощью после взрывов во Владимирской области

В Киржачском районе Владимирской области 1003 человека обратились за получением финансовой помощи после взрывов боеприпасов на территории воинской части. Такие данные приводит региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как пишут "Владимирские ведомости", все пострадавшие получат по 10 тысяч рублей вне зависимости от причиненного ущерба. Наряду с этим будет оказана помощь в восстановлении жилья.

Из областного бюджета предусмотрены выплаты в размере 75 тысяч рублей при частичной утрате предметов первой необходимости и 150 тысяч рублей – при полной.

Более чем из тысяч обратившихся за помощью граждан примерно половина уже получила выплаты, цитирует издание советника главы области Любовь Кукушкину.

Министерство обороны России сообщало, что причиной инцидента стало нарушение требований безопасности. Была сформирована специальная комиссия по выяснению обстоятельств ЧП на территории воинской части, которую возглавил заместитель ведомства генерал-полковник Булыга.

Всем, кому пришлось временно покинуть дома из-за взрывов боеприпасов, власти обеспечили размещение, питание, психологическую поддержку. Троих пострадавших, получивших ранения, госпитализировали. Был открыт волонтерский штаб, при котором организовали прием гуманитарной помощи.