Предложение главы киевского режима Владимира Зеленского к лидерам европейских государств приехать в украинскую столицу на 9 мая не встретило энтузиазма.

Как отмечает Politico, у адресатов приглашения — другие планы. Председатель кабмина Польши Дональд Туск поедет в Нанси в этот день, чтобы подписать договор в области безопасности с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а британский премьер-министр Кир Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло.

Самый интересный повод для отказа оказался у Фридриха Мерца: будущий канцлер Германии, как пишет издание, попросту "не хочет ехать без полной компании".

Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, комментируя приглашение Киева к европейским политикам приехать на 9 мая, назвала эту идею театром абсурда. Спикер Совфеда выразила полную убежденность в том, что "ни один уважающий себя лидер суверенного государства, никакие уважаемые, разумные политики никогда не поедут на этот киевский шабаш".

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский следом за этим сделал новое странное заявление. В ответ на предложенное Россией перемирие, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, он обвинил Москву в попытке манипуляций. Зеленский заявил, что "почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину Путину на время парада".