Путин и Лукашенко приняли участие в форуме Союзного государства. Главное

Чеканя шаг, одна рота почетного караула сменяет другую. В Зале воинской славы на Мамаевом кургане так происходит каждый час. Дань памяти бойцам, не отдавшим эту волжскую землю врагу в годы Великой Отечественной. Сегодня в церемонии приняли участие президенты России и Беларуси.

Букеты алых траурных роз лидеры возлагают и на могилу одного из героев Сталинградской битвы - маршала Василия Чуйкова. Он командовал 62-й армией, которая особо отличилась в боях на Волге. Чуйков завещал похоронить его у подножия монумента "Родина-мать зовет". Одного из символов Победы, 80-ю годовщину которой совсем скоро отметят миллионы людей на всей Земле.

Путин: Стойкость и мужество воинов Красной армии, единство всего народа СССР стали несокрушимой силой. На волжских берегах враг был остановлен и разгромлен. Обеспечен коренной перелом в войне. Была открыта дорога на Берлин. К Победе, годовщину которой мы совсем скоро будет отмечать 9 мая. В России, как и во многих республиках бывшего СССР, День Победы - один из самых значимых и святых праздников. Наши народы прошли сквозь тяжелые испытания. И разгром нацизма - это наше общее достояние. Александр Лукашенко: Мы наследники великого поколения героев-победителей. И нам стыдиться нечего или чего-то скрывать. Этот статус ко многому обязывает. Но и многих раздражает. Нам противостоят потомки проигравших сторонников Третьего рейха. И то, что, Владимир Владимирович, вы определили сегодняшний форум здесь, это очень точное место. Точное попадание, чтобы обсудить те проблемы, которые перед нами стоят и которые нам навязывают эти самые потомки.

Речь в том числе о переписывании истории и искажении фактов о той войне, победу в которой одержал советский народ ценой колоссальных потерь. Однако теперь потомков победителей стараются не звать на памятные мероприятия в той же Европе. Памятники нашим воинам, сломавшим хребет фашизму, сносят. Символы Победы запрещают. По сути - стирая память о той войне, которую на постсоветском пространстве, говорит Лукашенко, обязаны бережно хранить.

На форум в Волгограде съехались парламентарии и эксперты из 20 стран мира. Инициаторами выступили Москва и Минск, договорившись по итогу в том числе и на законодательном уровне бороться с теми, кто переписывает историю. Причем не только в границах Союзного государства.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы: Мы со своей стороны обобщим все предложения законодательные для того, чтобы реализовать на практике решения, которые позволят нам не только защитить историческую память, но и сделать все, чтобы были наказаны те, кто рушит мемориалы, надгробия. Топчется на могилах наших дедушек, прадедушек. Тех, кто погиб, защищая мир от коричневой чумы. Путин: Нужно сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма, разрушительных идеологий русофобии, антисемитизма. Любых форм расизма. Так называемых форм исключительности, за которыми кроются претензии на мировое господство. Попытки давления или вмешательства во внутренние дела суверенных государств. И, конечно, важно вместе формировать более справедливый, многополярный миропорядок. На принципах уважения интересов друг друга и права каждого на собственную модель развития. Именно на этой основе Россия развивает партнерство с Белоруссией и со всеми другими странами. Мы убеждены - мировому сообществу необходимо создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересов других.

Про развитие Союзного государства президенты России и Беларуси говорят уже в рамках двусторонней встречи. Вопросов масса. От международной повестки до экономического сотрудничества.

Путин: Мы договорились о том, что мы будем расширять эту промышленную кооперацию - в том числе и за счет совместной работы в области авиастроения. И хочу вам рассказать, какие здесь есть предложения. Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами. И соответствующую лабораторию по беспилотникам. У вас есть возможности по авиастроению. Вам удалось сохранить часть авиационной промышленности. Здесь есть над чем работать.

Белорусские военные примут участие в Параде Победы. Маршем по брусчатке Красной площади пройдут и представители других иностранных государств. Репетиции торжеств уже начались.