Опытный образец самолета МС-21 совершил первый полет. Как это было

Гагаринское напутствие от авиаконструкторов тут очень кстати. Воздушный дебют этого самолета точно войдет в историю. Плавный взлет - и МС-21 выходит на заданный эшелон. С земли к борту приковано особое внимание. Каждую, даже самую незначительную деталь мгновенно фиксируют. За штурвалом - опытные пилоты. Машина в их руках словно сама летит. Главное сейчас - протестировать самолет.

Вот пилоты заходят на посадку, но вдруг резко уводят МС21 на второй круг. Никакой внештатной ситуации - все идет по плану. Прежде чем дать вердикт, необходимо проверить все режимы работы.

За 1 час 15 минут в воздухе самолет достиг скорости 580 километров в час и поднялся на высоту 3000 метров. Все полетные испытания перенес достойно, отмечают пилоты. Сегодняшний полет для магистрального самолета - решающий по многим показателям. МС-21 в серийное производство должен был выйти раньше, но из-за санкций совместный российско-американский проект встал на паузу.

Иностранные партнеры вышли из соглашения. Нашим авиаконструкторам пришлось проделать огромный объем работы. В этом образце все импортные системы заменены на отечественные. Под алюминиевой обшивкой - полностью российская начинка. Заменили более 80 агрегатов и систем, включая комплекс бортового радиоэлектронного оборудования: а это навигационная система, оборудование радиосвязи, коммутаторы и пульты самолетных систем. Отечественные компоненты включены и в состав системы электроснабжения и шасси.

"Программа импортозамещения реализуется в крайне сжатые сроки. В среднем - в два раза быстрее, чем мировая практика. Перед нами стояла задача не просто сделать так, как иностранные аналоги, а лучше. С условием того, что на предыдущей версии МС-21 системы иностранные стояли самые современные. И могу сегодня сказать, что сделать лучше нам удалось", - отметил Вадим Бадеха, генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации.

МС-21 в будущем заменит зарубежные гражданские самолеты типа Boeing и Airbus. От своих западных одноклассников наш самолет выгодно отличается более совершенной аэродинамикой, бортовыми системами нового поколения и увеличенным диаметром фюзеляжа, что позволит успешно конкурировать на рынке.

"Все приложили руку. Все большие молодцы. Сегодня у нас самолет наконец полетел. Никаких замечаний у пилотов по работе системы нет. Это начало наших летных испытаний. Дальше будем стараться как можно скорее довести самолет до эксплуатации", - заявил Виталий Нарышкин, главный конструктор МС-21.

В планах, конечно, создание полностью отечественного МС-21. Работа над ним идет полным ходом. Самолет пока на этапе сборки. Первый испытательный полет планируется летом.