Российская IT-индустрия в среднем растет почти на 28% в год

За последние пять лет российская IT-индустрии в среднем растет почти на 28% в год. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии, посвященной промышленному программному обеспечению тяжелого класса.
Таких результатов удалось добиться в том числе благодаря санкционному давлению. До введения ограничительных мер многие предприятия отдавали предпочтение зарубежным поставщикам. Но уже на момент их ухода с российского рынка в стране были созданы уникальные технологии. И именно они получили масштабное распространение. Президент поставил задачу к 2030 году обеспечить 80% наших организаций отечественным ПО.
"Правительство по поручению главы государства на системной основе оказывает сектору существенную поддержку. Компании пользуются целым набором льгот. Наращивают выпуск конкурентоспособной продукции. Спрос на нее есть. На отечественные корпоративные решения за пять лет он вырос в два-три раза. Продажи по отдельным категориям увеличились более чем в десять раз. Это касается в первую очередь систем управления базами данных, для облачной инфраструктуры", - сказал премьер.