Российская IT-индустрия в среднем растет почти на 28% в год

За последние пять лет российская IT-индустрии в среднем растет почти на 28% в год. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии, посвященной промышленному программному обеспечению тяжелого класса.

Таких результатов удалось добиться в том числе благодаря санкционному давлению. До введения ограничительных мер многие предприятия отдавали предпочтение зарубежным поставщикам. Но уже на момент их ухода с российского рынка в стране были созданы уникальные технологии. И именно они получили масштабное распространение. Президент поставил задачу к 2030 году обеспечить 80% наших организаций отечественным ПО.