БРИКС является не просто объединением отдельных государства, а важным двигателем мировой экономики. Такое заявление сделал во вторник. 29 апрелдя, заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

Как отметил Орешкин, в начале XXI века доля БРИКС в мировой экономике составляла всего 25%, а четверть столетия спустя превысила 30%. В рамках объединения прорабатывается множество разнонаправленных инициатив, что позволяет учесть интересы каждого участника формата.

При этом, подчеркнул представитель Кремля, БРИКС — это не объединение против кого-то. Базируется оно на принципе консенсуса, когда "ни одно решение здесь не принимается, если хоть одна страна выступает против", пишет "Коммерсантъ".

Наращивание мощи БРИКС настораживает и пугает другие страны. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что введет против стран БРИКС импортные пошлины в размере 100%, если они попытаются создать альтернативу доллару.

Между тем депутат Верховной рады Виктория Гриб признала, что Украина очень нуждается в поддержке со стороны государств — членов БРИКС. По мнению парламентария, "нам надо смотреть и полагаться сейчас не только на наших европейских партнеров".