Кейт Миддлтон вышла к людям после сообщения о разводе: улыбается, а в глазах застыла печаль

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на шотландский остров Малл, чтобы отметить 14-ю годовщину свадьбы. Супруги предстали в парных твидовых нарядах, но многие заметили, что принцесса Уэльская хоть и улыбалась, но глаза ее оставались грустными.

Уильям и Кейт посетили город Тобермори, где наведались в общественный центр и на ремесленный рынок. Когда Кейт вышла к людям, она выглядела очень стильно в твидовом пиджаке и синей рубашке. Неожиданным оказался цвет волос Миддлтон, принцесса явно чуть осветлила их.

Хоть Кейт и старалась выглядеть на все сто, но излишняя худоба, усталость и потухшие глаза выдали ее истинное состояние. Как только снимки из Шотландии оказались в Сети, народ принялся обсуждать выход принцессы в свет. Многие припомнили недавние сплетни о размолвке Кейт и принца Уильяма. Британские СМИ писали, что сын Карла III нанял адвокатов, которые занимались разводом его родителей.

"Очень жаль ее, семья рушится, а приходится показывать счастье. Бедняжка, ссутулилась вся, но держится"; "Уильяма любовницу во дворце держит, но Кейт должна на публике отмечать годовщину свадьбы"; "Кейт все равно самая лучшая"; "Уильям не может быть таким же подлецом, как Чарльз, ведь его воспитала Диана", — заявили поклонники пары в фан-пабликах королевской семьи.

Отметим, что в апреле в британских СМИ появились сообщения о возможном разводе Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Якобы внук Елизаветы II завел любовницу и видеть больше не хочет жену. В подтверждение этих слухов приводился контракт, который Уильям заключил с юридической фирмой. Адвокаты, которых нанял принц, специализируются на разводах и защищали принцессу Диану во время расторжения брака с тогда еще принцем Чарльзом.