Роспотребнадзор опроверг угрозу распространения холеры в России

Публикации о якобы угрозе распространения в России острого инфекционного заболевания, вызванного холерой, не соответствуют реальности. Об этом во вторник, 29 апреля, рассказали в Роспотребнадзоре.

Ведомство предупредило о появлении в соцсетях фейка — письма якобы за подписью главного санитарного врача России Анны Поповой о мерах профилактики "острой холерной инфекции".

Роспотребнадзор подчеркивает, что указанная информация является полностью недостоверной. На самом деле эпидемиологическая ситуация по холере в нашей стране стабильна и остается под контролем. За последние 20 лет зарегистрированы только единичные завозные случаи холеры, сообщает РИА Новости.

Лживые слухи о псевдоугрозе холеры возникли на фоне официального подтверждения выявления холеры в Московской области у туриста, прилетевшего из Индии. Все необходимые противоэпидемические мероприятия были заранее отработаны в ходе учений, поэтому в реальных условиях больного обнаружили быстро.

При этом в ведомстве заверили, что распространение гепатита А в Чехии не окажет заметного влияния на эпидемиологическую обстановку в России. Риски завоза вируса из Чехии минимальны, поскольку турпоток в эту страну снизился, да и профилактические меры соблюдаются.