Лавров назвал предложение Путина о перемирии началом прямых переговоров с Киевом

Президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 11 мая. Как пояснил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, этим шагом Москва показывает готовность к проведению прямых переговоров с Киевом.

"Перемирие на 30 дней, которого требует Украина в данной ситуации рассматривается как предварительное условие", — отметил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС в Бразилии.

Напомним, Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни празднования 80-летней годовщины Победы: с 8 по 11 мая. На этот период будут остановлены все боевые действия. Владимир Зеленский перемирие отверг, он продолжает выдвигать свои условия. Так, глава киевского режима заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней, пишет РИА Новости.