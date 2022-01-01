Олимпийский чемпион Большунов не выходит на связь после того, как ВСУ разрушили дом его семьи

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не отвечает на телефонные звонки и сообщения после того, как украинские националисты своими обстрелами разрушили дом его родителей в Брянской области. Об этом во вторник, 29 апреля, рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что дом родителей Большунова в селе Подывотье Севского района Брянской области уничтожен прямым попаданием снаряда, выпущенного Вооруженными силами Украины (ВСУ).

К счастью, родители спортсмена уцелели, но отец чемпиона рассказал, что очень тяжело воспринял случившееся и "пострадал душевно". Большунов-старший отметил, что "Саше больно, ведь здесь для него все начиналось", уничтожен дом его детства, в котором он делал первые шаги и начинал спортивную карьеру.

Елена Вяльбе рассказала, что после этого "Саша не ответил мне на звонок, как и на сообщение, я общалась с родителями". Она назвала уничтожение дома мирных жителей жуткой трагедией, сообщает РИА Новости.

Лыжника Александра Большунова знает весь мир: на зимней Олимпиаде в Пекине, которая проводилась в феврале 2022 года, он завоевал сразу три золотых медали. Он же удостоился чести быть знаменосцем российской сборной на церемонии закрытия Игр.

Президент России Владимир Путин направил поздравление триумфатору ОИ-2022, подчеркнув, что отличная подготовка и точный расчет сил помогли Большунову стать первым.