Сын Надежды Кадышевой обманул даже своего водителя: взял 1,5 млн в долг и не вернул

Объявилась третья жертва сына Надежды Кадышевой Григория Костюка. Водитель, который два года работал на артиста, заявил, что наследник звезды должен ему крупную сумму.

"Полтора миллиона я ему дал. Поверил, как мужчина мужчине. Говорил, что такую сумму потянет, а я и не боялся, думал, в любом случае вернет", — рассказал водитель в студии Андрея Малахова.

Костюк же просто исчез с деньгами. В итоге пострадавший лишился и работы, и полутора миллионов. По словам водителя, Григорий попросил его занять "чем больше, тем лучше". Это должно было насторожить, но мужчина доверился сыну Кадышевой.

Также водитель рассказал, что Григорий был очень откровенен во время поездок. Он нелестно высказывался про бывшую жену и ребенка, говорил, что ненавидит их и вообще никого не любит. Сын певицы называл второго ребенка чужим, утверждал, что ему пытаются навязать отцовство.

Напомним, что ранее сразу две женщины заявили, что их обманул сын Надежды Кадышевой. Бывшая жена наследника артистки Габриелла Мерман осталась одна с ребенком на руках, а предпринимательница Дарья Де Батс лишилась нескольких миллионов рублей.