Спецпосланник президента США Стив Уиткофф пытался убедить российского лидера Владимира Путина согласиться на прекращение конфликта с Украиной на нынешних позициях. Однако добиться этого, как отмечают источники, не удалось.

По словам собеседников Bloomberg, Путин потребовал от американской стороны, чтобы все остающиеся под украинским контролем части Запорожской, Херсонской областей и Донбасса перешли под контроль Москвы — это должно быть прописано в мирном соглашении.

Источники отмечают, что переговоры по мирному урегулированию зашли в тупик, а преодолеть его может только личная встреча президентов США и России.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский негативно отреагировал на предложение России прекратить огонь на три дня, с 8 по 10 мая, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Утративший легитимность президент Украины дал странный комментарий о том, что "почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину Путину на время парада".

Тем временем поговаривают, что президент США Дональд Трамп может отказаться от участия в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. В Соединенных Штатах полагают, что это может стать хорошей новостью для Кремля.