Нельзя забывать о вкладе советского народа в Победу во Второй мировой войне, особенно в нынешних условиях. С таким заявлением выступил во вторник, 29 апреля, кинорежиссер и обладатель трех "Оскаров" Оливер Стоун.

Американский режиссер приехал в Москву на просветительский марафон "Знание. Первые", организованный Российским обществом "Знание", в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Стоун подчеркнул, что очень важно помнить о роли советского народа в победе над фашизмом, когда "Европейский союз и США отделяются от России, делают все для того, чтобы отделиться от России".

Режиссер подтвердил, что западная пропаганда выставляла Россию, как и Китай и Иран, в качестве моральных врагов, однако это неправда — на Западе "мы даже не знали, какая ложь охватывает нас", сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что День Победы — святой праздник для россиян и жителей всего постсоветского пространства, ведь разгром нацизма в годы Великой Отечественной войны — это наше общее достояние.

Глава российского кабмина Михаил Мишустин отмечал, что Россия гордится подвигом всех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны — это настоящие герои. Победу ковали не только на фронте — тысячи человек приближали этот важнейший день своим трудом в тылу.