Эмина Агаларова не пригласили на свадьбу Лепса

62-летний народный артист России в очередной раз решил жениться. Избранницей певица стала 19-летняя студентка Аврора Киба. Свадьба запланирована на лето.

И музыкант, и его невеста объявили, что торжество будет роскошным, но только для своих. "Сначала думаю, будет венчание. Я все-таки человек верующий, для меня венчание важнее росписи. Пригласим на свадьбу только самых близких", — делился Лепс планами.

Пока артист верен своему слову. По крайней мере в том, что кажется гостей. Приглашение на торжество не получил даже Эмин Агаларов, с которым Григорий дружит и очень часто выступает на одной сцене.



Эмин не огорчил, он предположил, что Лепс собирается провести закрытое мероприятие, на которое позовет ограниченное количество человек. "Еще не приглашал. Может, это будет закрытое мероприятие", — отметил Агаларов в беседе с "Пятым каналом".