В Историческом музее Москвы открывается экспозиция "Без права на забвение"

В Москве в Историческом музее открывает двери экспозиция "Без права на забвение", посвященная 80-тилетию Великой Победы. На ней посетители смогут увидеть личные вещи героев Великой Отечественной войны: шинель снайпера Людмилы Павличенко, наградной лист летчика Алексея Маресьева, школьный дневник Зои Космодемьянской.

Экспозиция создана по предложению Владимира Путина и охватывает период от начала вторжения гитлеровских войск на территорию нашей страны до парада Победы 24 июня 1945 года. Среди экспонатов более 500 исторических документов: текст речи Молотова, написанные карандашом пророческие слова "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами". А еще - полный комплект наград Сталина и знамя Победы, водруженное над зданием Рейхстага 1 мая 1945 года.