Трамп объяснил, почему с Путиным дело иметь легче, чем с Зеленским

С президентом России Владимиром Путиным проще иметь дело в контексте урегулирования конфликта на Украине, чем с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.

Прямых переговоров между Москвой и Киевом нет — нынешнее украинское законодательство содержит запрет на контакты с "агрессором". Диалог выстраивается отдельно между представителями России и США, а также между Украиной и Соединенными Штатами.

Трамп рассказал, что договариваться проще с Путиным, ведь "у Зеленского нет карт, а он просит все больше и больше". При этом российский лидер "хотел идти до конца" в спецоперации на Украине, а "теперь готов договариваться", сообщает Reuters.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в понимании Дональда Трампа ситуации на Украине есть много элементов, которые совпадают с позицией России.

При этом спикер Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп все сильнее разочаровывается и в Путине, и в Зеленском, поскольку "хочет полного прекращения огня сначала, чтобы убийства и кровопролития остановились".