ПВО сбила за ночь 34 дрона ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что 15 украинских дронов сбито над территорией Курской области. Над Брянской областью перехвачено восемь беспилотников, над Орловской областью – семь. Три дрона ВСУ сбито над Владимирской областью, еще один - над территорией Белгородской области.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram об очередных варварских атаках ВСУ. По его данным, есть пострадавшие. Осколками разбитых стекол задело 45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку. Еще один мужчина 1975 года рождения с резаными ранами рук и ног от госпитализации отказался. Информация о последствиях атак уточняется, Хинштейн держит ситуацию на личном контроле.