Представлены новые герои СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Сержант Игорь Андриянов, действуя в составе подразделения российских мотострелков, обнаружил вооружённую диверсионно-разведывательную группу ВСУ, передал координаты целей нашим артиллеристам и корректировал огонь по врагу. Благодаря грамотным действиям Игоря боевики были уничтожены.

Рядовой Виталий Харлампьев, доставив боеприпасы нашим военнослужащим на передовую, подвергся атакам FPV-дронов со стороны ВСУ и получил осколочные ранения. Оказав себе первую помощь, Виталий спас жизнь ещё одному пострадавшему бойцу, эвакуировав его с передовой в медицинский госпиталь.