Российские военные продолжают наносить высокоточные удары по тыловым районам ВСУ. Этой ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Взрывы прогремели в Днепропетровской и Харьковской областях.

Как неоднократно отмечали в Минобороны, удары по военным объектам неонацистов - это ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергоинфраструктуре. В зоне проведения СВО наши бойцы ведут уверенное наступление на стратегически важных участках фронта, наносят поражение технике и живой силе ВСУ.

В Херсонской области расчет высокоточного беспилотника "Куб-1" уничтожил вражеский пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра. Получив данные от разведки, техники за считанные минуты подготовили дрон к боевому вылету, произвели пуск и точным попаданием поразили цель.

В зоне ответственности группировки "Запад" оперативно сработали артиллеристы. Беглым огнем буксируемых пушек "Гиацинт" накрыли склад с боеприпасами. Отработали точно по заданным координатам - минимальным количеством снарядов.

На Запорожском направлении по укрепленным позициям противника ударил "Град". Ночная атака сорвала ротацию ВСУ в районе Гуляй-поле. Воздушное пространство под контролем армейской авиации. Экипажи штурмовиков Су-25 ликвидировали скопление бронетехники на линии боевого соприкосновения.