Российский дрон уничтожил вражеский пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра

Российские военные продолжают наносить высокоточные удары по тыловым районам ВСУ. Этой ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Взрывы прогремели в Днепропетровской и Харьковской областях.

Как неоднократно отмечали в Минобороны, удары по военным объектам неонацистов - это ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергоинфраструктуре. В зоне проведения СВО наши бойцы ведут уверенное наступление на стратегически важных участках фронта, наносят поражение технике и живой силе ВСУ.

В Херсонской области расчет высокоточного беспилотника "Куб-1" уничтожил вражеский пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра. Получив данные от разведки, техники за считанные минуты подготовили дрон к боевому вылету, произвели пуск и точным попаданием поразили цель.

В зоне ответственности группировки "Запад" оперативно сработали артиллеристы. Беглым огнем буксируемых пушек "Гиацинт" накрыли склад с боеприпасами. Отработали точно по заданным координатам - минимальным количеством снарядов.

На Запорожском направлении по укрепленным позициям противника ударил "Град". Ночная атака сорвала ротацию ВСУ в районе Гуляй-поле. Воздушное пространство под контролем армейской авиации. Экипажи штурмовиков Су-25 ликвидировали скопление бронетехники на линии боевого соприкосновения.