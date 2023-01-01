Дайнеко потратила до миллиона рублей только на декор свадьбы

Певица Виктория Дайнеко вышла замуж за геолога Беркели Овезова. Исполнительница хита "Лейла" объявила всему миру о своем счастье, опубликовав фотографии со свадьбы.

Влюбленные расписались в Барвихе. Виктория похвасталась, что свадьба прошла тепло, уютно и весело, молодоженам удалось сделать все, чтобы избежать нелепых клише.

"Задача была — прожить день без устарелых свадебных клише и оставить только самые важные традиции. Ну ладно, максимум один смешной конкурс", — поделилась певица.

Оказывается на скромную свадьбу Дайнеко потратила несколько миллионов рублей. Как пишет Telegram-канал "Звездач", только украшения для банкетного зала обошлись артистке и ее новоиспеченному мужу не менее чем в миллион рублей.

Напомним, отношения Беркели Овезова и Виктории Дайнеко началась в 2023 году. Певица познакомилась с геологом в соцсетях, причем артистка первой написала мужчине. По словам Виктории, ее избранник — серьезный, интеллигентный человек, с которым интересно общаться.