Политолог Камкин: Трамп взялся сразу бороться по всем фронтам

В среду истекают 100 дней второго срока пребывания Трампа на посту президента. Смог ли он за это время хоть немного продвинуться в достижении заявленных им внешнеполитических целей? Сохранит ли хозяин Белого дома желание разрешить украинский конфликт или полностью сбросит проблему на европейцев?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин.

"Трамп взялся сразу бороться по всем фронтам. И на внутреннем фронте, и сразу как минимум на 4 направлениях внешней политики. Теория перманентной войны учит нас тому, что сначала нужно полностью одолеть внутреннего врага", - отметил он.

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