На границе Индии и Пакистана начались боестолкновения

На пакистано-индийской границе зафиксированы боевые столкновения — они происходят на фоне крайней эскалации конфликта Нью-Дели и Исламабада, сопровождающейся сворачиванием отношений практически по всем направлениям.

Поводом стал теракт в Джамму и Кашмире: боевики из запрещенной в Индии организации "Фронт сопротивления" открыли огонь по группе туристов, погибли свыше 20 человек. Нью-Дели обвинил спецслужбы Пакистана в случившемся.

Вслед за этим были предприняты обоюдные шаги по сворачиванию отношения — от понижения уровня дипломатических отношений до аннулирования виз всех граждан и физического закрытия границы. При этом власти Индии, как заявили в Исламабаде, устроили водную блокаду Пакистана, перекрыв шлюзы на реке Инд.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что армия страны имеет "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" Пакистану, сообщает Reuters.

Между тем первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа заявил "Газете.ру", что Россия будет делать все возможное, чтобы Индия и Пакистан сели за стол и договорились миром. Некоторые силы заинтересованы в обострении отношений между странами, но мы этого не допустим, подчеркнул парламентарий.