Гуси-лебеди - страшная сила! Армия Канады попала в сложную ситуацию. Министерство обороны страны вынуждено было издать специальную инструкцию, как действовать при столкновении с непредсказуемым и агрессивным противником.

Они и в строевой подготовке - кто в лес, кто по дрова. А тут ещё выяснилось: канадским воякам угрожают... дикие гуси. Которые облюбовали территорию комплекса минобороны в Оттаве, Карлинг-авеню. Птицы оказались агрессивными. И минобороны вынуждено было издать инструкцию во избежание инцидентов. Сообщает издание "Оттава Ситизен":

"В инструкции есть предупреждение для военных и гражданских сотрудников: не пытаться кормить гусей или трогать их, так как это может спровоцировать птиц на агрессию. Если сотрудники сталкиваются с птицей, которая ведёт себя агрессивно, рекомендуется сохранять спокойствие и не паниковать".

Да что там канадские венные, которые и пороха не нюхали! Украинские "Милитари Вотч Мэгэзин" с тревогой сообщает, что во время перехвата российских дронов украинцы грохнули свой же истребитель Су-27. В них миллиарды закачивают, а они…

Грозные высказывания стран НАТО по поводу отправки на Украину своих военных - чего они стоят, если канадской армии велено отступать перед местными гусями? И как они выйдут на русского медведя? Хотя рекламный ролик эстонской армии, созданный ещё до СВО, демонстрировал бесстрашие простого эстонского парня перед русской угрозой.

Такие гуси-лебеди. У них в действительности всё не так, как на самом деле.