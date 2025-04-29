Стас Намин после трагедии в семье получил гражданство Армении и купил там квартиру

Создатель культовой рок-группы "Цветы" Стас Намин похвастался, что получил гражданство Армении. Музыкант уже купил квартиру в солнечной стране и планирует там пожить какое-то время.

Артист признался, что ему очень нравится в Армении, поэтому он долго думала о гражданстве этой страны и в итоге решился. В каком городе приобрел квартиру Намин, не известно. Но музыкант отметил, что жилье практически готово к заселению.

"Я действительно получил армянский паспорт вместе со своей семьей. Нам здесь очень нравится. Мы часто приезжаем в Армению, я даже купил здесь квартиру и сейчас занимаюсь ее ремонтом. Скорее всего, будем жить здесь тоже", — сообщил Намин в беседе со Sputnik Армения.

Напомним, в октябре 2023 года в семье создателя рок-группы "Цветы" произошла трагедия. Его пасынок Роман Микоян расправился с родным сыном и тещей рок-певца. Артем Микоян и Полина Ткаченко были убиты в коттедже в деревне Крюково Истринского района Подмосковья. Пожилая женщина умерла от удара ножом в грудь, а молодой человек скончался от нескольких ранений по всему телу.

Пасынок Намина признался в убийстве своих брата и бабушки. Он сам вызвал полицию и дал признательные показания.