Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, если не будет прогресса на пути к миру. Такое заявление сделала во вторник, 29 апреля, официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

По словам чиновницы, Вашингтон ждет "полного и длительного" прекращения огня и завершения конфликта. Уже пришло время, "когда обе стороны конфликта должны представить конкретные предложения".

В отсутствие таких предложений "мы устранимся из процесса в качестве посредников", цитирует заявление спикера Госдепа РИА Новости.

Ранее источники рассказали, что Вашингтон пытался убедить Москву согласиться на прекращение конфликта с Украиной на нынешних позициях, но российский лидер Владимир Путин не согласился. Теперь вывести переговоры из тупика сможет лишь личная встреча президентов России и США.

При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признавал, что с Владимиром Путиным иметь дело проще, чем с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским — у последнего "нет карт, а он просит все больше и больше".