Зрители в Латвии ушли с русофобской постановки "Вишневый сад"

Люди массово покинули зрительный зал театра в Риге, не желая досматривать спектакль "Вишневый сад" в постановке Виестурса Кайриша. Происходящее на сцене они сочли разжиганием русофобии.

Как сообщает Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье", по режиссерскому замыслу на сцене оказалась мясорубка, из которой текла напоминающая кровь красная жидкость. Кайриш заявлял, что это образ: "Культурные люди России засиделись в вишневом саду и не заметили, как вишневый сок превратился в кровь".

Зрители, которым пришлось это лицезреть, отметили, что об искусстве там речь не шла — скорее, это издевательство над русской культурой. С пьесой Антона Павловича Чехова эта постановка имела мало общего.

Ранее сообщалось, что в Русском театре Риги во время показа спектакля украинского режиссера Александра Володарского "Будьте вы счастливы!" разразился скандал. Зрители вставали со своих мест и уходили. Вместо заявленного русского языка постановки исполнители ролей вдруг заговорили на украинском.

В Тбилиси между тем отменили спектакль с участием Чулпан Хаматовой — она сбежала из России вскоре после начала спецоперации. На чужбине Хаматова как актриса оказалась слабо востребована.