Путин поддержал просьбу ветеранов присвоить аэропорту Волгограда историческое наименование

В завершение рабочего дня в Волгограде Владимир Путин встретился с главой региона Андреем Бочаровым, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент поддержал просьбу ветеранов Волгоградской области, переданную Бочаровым, присвоить аэропорту Волгограда историческое наименование "Сталинград", говорится в сообщении.

"Их слово для меня закон. Так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ о присвоении аэропорту наименования и имени "Сталинград", - сказал глава государства.