Россия готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий, несмотря на проблему с легитимностью Зеленского. Об этом в среду, 30 апреля, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что Зеленский отвергает мирные предложения США, так как заинтересован в сокрытии совершенных преступлений. РФ ожидает, что Запад прекратит вооружать Киев и убедит Зеленского в необходимости вступить в конструктивный диалог, сказал Небензя.

Если Украина согласится на грядущее перемирие, это может стать "прелюдией" к прямым переговорам, добавил дипломат.