Россия признательна КНДР за помощь в освобождении Курской области, заявил Небензя

Россия крайне признательна корейским братьям за помощь в освобождении Курской области от ВСУ. Об этом в среду, 30 апреля, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат отметил, что участие войск КНДР в освобождении Курской области полностью соответствовало международному праву.

"Москва и Пхеньян действовали в полном соответствии с международным правом, в частности со статьей 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве от 19 июня 2024 года, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон", — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.