Захарова: Киев в "прямом эфире" планирует теракты

Киевский режим в "прямом эфире" планирует теракты и срывает мирные усилия. Об этом в среду, 30 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Так дипломат отреагировала на слова Зеленского о том, что Киев выбирает "болевые точки России" для "побуждения Москвы к дипломатии".

"Это очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. Так ещё и качаться этим. Собственно, как и поступают классические террористы", — написала Захарова.