ФСБ рассекретила документы о смерти Гитлера

Новые документы об обстоятельствах смерти Адольфа Гитлера рассекретила ФСБ. Фюрер свёл счёты с жизнью 30 апреля 1945 года в Берлине.

В этот день части Красной армии начали бои в районе правительственного квартала. Там в подземном бункере скрывался рейхсканцлер со своими приближёнными.

В обнародованных материалах показания старшего камердинера Гейнца Линге и личного адъютанта Отто Гюнше. Их свидетельства однозначны - Гитлер осознал, что бессмысленно продолжать войну, а его мания величия не позволила вступить в переговоры с победителями. В убежище он принял яд. Через некоторое время слуга сделал контрольный выстрел ему в голову. Так хотели показать, что фюрер ушёл из жизни как солдат.

Все последующие экспертизы, в том числе с останками Гитлера, подтверждают его смерть. Тем самым отвергая любые версии о предполагаемом двойнике.