Гуманитарную помощь доставили в отдаленные районы Курского приграничья военнослужащие 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты. На освобождённых территориях ликвидируют последствия варварских разрушений, которые оставили после себя неонацисты.

В одном из сел в преддверии 80-летия Победы наши бойцы восстановили памятник, посвященный героям Великой Отечественной. Сняли краску, которой боевики замазали надписи на плитах, восстановили скульптуру, обновили постамент.

Военные подчеркнули, что считают своим долгом сохранить память о героизме предков, которые также, как и они, защищали Курскую землю.