Кристину Орбакайте больше не пускают в Латвию

Служба государственной безопасности Латвии запретила российской певице Кристине Орбакайте въезд в страну. В ведомстве сообщили, что выступление артистки в стране не соответствуют интересам национальной безопасности, так как может способствовать повышению межэтнической напряженности в латвийском обществе, передает латвийское радио (LSM).

Отметим, что летом у Кристины Орбакайте были запланированы концерты в этой стране. Артистку включили в список нежелательных лиц, поскольку та "выступала в Крыму и участвовала в различных мероприятиях, организованных в рамках российской пропаганды".

Ранее под угрозой также оказался концерт артистки в Вильнюсе — премьер-министр Литвы призвал Орбакайте сначала "определиться" с ее позицией по СВО.

Помимо Кристины Орбакайте, въезд в Латвию также запретили сербскому композитору Горану Бреговичу. Пока ни певица, ни композитор никак не отреагировали на запрет.

Напомним, что старшая дочь Аллы Пугачевой покинула Россию и живет вместе с семьей в США. Исполнительница хита "Бровки домиком" много лет жила на две страны — в Америке бизнес у ее мужа, там учится дочь Орбакайте, но работа у Кристины была в России. Артистка много гастролировала, выступала в различных шоу на телевидении. Но в итоге решила быть ближе к семье и уехала.