Шоумен Михаил Галустян сообщил о разводе

Известный ведущий, юморист, актер Михаил Галустян разводится после 18 лет брака. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" комик опубликовал архивные фотографии с супругой и сообщил, что его история любви с Викторией Штефанец подошла к концу.

"Друзья и все, кто знает нашу семью. Спустя время мы посчитали нужным вам сказать… Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами. Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за всё, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведённые вместе годы и остаёмся в хороших отношениях", - написал артист, по какой-то причине предварительно отключив возможность комментирования публикации.

Галустян высказал уверенность, что развод это не конец, а новый жизненный этап, причем для каждого из них. "Прощание не всегда о горечи, оно также о новых возможностях и личном росте. Жизнь полна перемен, и каждая из них — шанс на что-то новое. Спасибо всем, кто рядом, поддерживает нас, и уважает наше решение", - завершил свое сообщение комик.

Напомним, что у Михаила и Виктории есть две дочери Эстелла и Элина.

В Сети меж тем судачат, что не просто так в последнее время Михаил Галустян серьезно взялся за себя: он сбросил лишний вес, накачал мышцы, в результате буквально преобразившись. Теперь интернет-пользователи подозревают, что популярный шоумен нашел себе другую женщину.