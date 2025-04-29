Путин отказал Уиткоффу в прекращении огня по нынешней линии фронта

Владимир Путин не поддался давлению США. Президент России отклонил предложение спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа о прекращении огня по нынешней линии фронта, пишет Bloomberg.

Как сообщили источники агентства, Уиткофф в пятницу, во время длительных переговоров в Кремле, пытался убедить российского лидера согласиться на прекращение огня, остановив боевые действия вдоль нынешних линий фронта. Однако Путин сохранил свою позицию: под контроль России должны перейти все территории новых регионов.

Спецпосланник Дональда Трампа встречался с президентом России Владимиром Путиным в минувшую пятницу. В переговорах, которые продолжались три часа, участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Ушаков по итогам встречи отметил ее конструктивный и полезный характер. В свою очередь, источники агентства заявили, что переговоры зашли в тупик, для дальнейшего прогресса необходим прямой контакт между Путиным и Трампом.