Страдающую из-за комы Кеосаяна Симоньян настиг новый удар: "Начали рассыпаться дети"

В январе актер и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть. Он долгое время был в коме, но в последние дни стал глазами реагировать на происходящее вокруг и даже пытается сжать руку. Журналистка Маргарита Симоньян борется за жизнь мужа. Она делает все, чтобы спасти любимого человека.

В новом интервью она призналась, что первый месяц буквально жила в больнице, потому что не могла отойти от Тиграна Кеосаяна. Однако тут ее настиг новый удар - начались проблемы с детьми, и Маргарита была вынуждена переключиться.

"Сначала мне казалось, что я не вернусь в жизнь. Первый месяц жила с ним в больнице. А через месяц начали рассыпаться дети, начались очень серьезные проблемы. Ну представьте, ни мамы, ни папы дома нет. А у нас очень традиционная семья. И для них это стало колоссальным стрессом. И я вернулась", - рассказала Симоньян в интервью певице Наталье Подольской.

Она рассказала, что в их семье очень крепки родственные узы. Так, ни Маргарита ни Тигран надолго не отлучались из дома, а если нужно было ехать в командировку, то собирались все вместе. Симоньян сама старается не унывать и как может поддерживает старенькую свекровь, которая живет с ней в одном доме. Маргарита буквально заставляет ее бодриться.

Сама журналистка не скрывает, что плачет при любом удобном случае, но старается не показывать своих переживаний детям. Перед ними Маргарита держится изо всех сил.

"На меня давят обстоятельства, понимание своего долга. Меня же никто не заставлял быть многодетной матерью, я выбрала это сама. И я обязана поддерживать в своих детях ощущение нормальности, чтобы они не видели маму, которая все время в слезах. Для меня в детстве ничего не было страшнее, чем увидеть маму в слезах. Если маме так плохо, что она плачет, значит, мир рухнул", - объяснила журналистка.

Ранее Симоньян рассказала, что Кеосаян сжимает пальцы и морганием отвечает на слова. "Ему говоришь: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает", — делилась Маргарита.

Напомним, о том, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому его жена сообщила 8 января этого года. Врачи не дают прогнозов, потому что, как выразилась Симоньян, "это все уже находится за пределами медицины".