Украинская армия скапливает большие силы на правом берегу Днепра. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, военные соединения перебрасывают малыми группами из Николаева в сторону Херсона. Также военных перевозят небольшим железнодорожным составом в район Снигиревки и Баштанки.

Боевиков везут также из Умани, Кривого Рога и с других направлений. По данным подполья, в технику разгружают практически под открытым небом возле села Явкино, затем она своим ходом по проселочным дорогам уходит на восток.

Из населенных пунктов возле места слияния реки Южный Буг и Днепровского лимана украинские военные практически выселили все гражданское население. По утрам от Варваровского моста в сторону Очакова уходят в среднем пять катеров. Безэкипажные катера собирают в Николаеве. Наблюдатели сообщают, что на базе отдыха возле Русской косы проходят тренировки по высадке десанта под руководством англоязычных инструкторов.