У матери Пересильд обнаружили рак

Юлия Пересильд считается одной из самых востребованных и успешных актрис в отечественном кино. А ее полет в космос для съемок фильма стал настоящим прорывом в мировом кинематографе. Актриса тщательно готовилась к трудному и опасному путешествию. А в это время родственники очень переживали за артистку. Об этом Юлия и Анна Пересильд рассказали в новом интервью в подкасте Dreamcast.

Так, старшая дочь призналась, что они с сестрой держались как могли, чтобы не расплакаться, иначе бы "начался ужас". "Отправлять свою маму в космос — это что-то! Я помню, как однажды мама прилетела из реабилитационного центра домой. Мы сидели, разговаривали, и в какой-то момент с сестрой Машей начали плакать. Нас просто накрывало. После этого я ценю каждую минуту, каждую секунду, проведенную с мамой", - призналась Анна.

После полета родственники еще больше сблизились. Юлия же поведала, что ее мать так переживала, что у нее обнаружили рак.

"Через месяц после моего возвращения у моей мамы началась очень сложная онкология горла. Психосоматика. Представляешь, какой уровень напряжения!" - сообщила Пересильд.

Юлия рассказала, что во время подготовки к полету переживала самый разный спектр эмоций. "Когда я проходила все этапы перед полетом, приезжала злая домой и говорила: "Я туда полечу полюбас!" Подходила к холодильнику, открывала бутылку просекко. Моя мама смотрела на все это и говорила: "О-о, а ты ведь полетишь", - рассказала актриса.