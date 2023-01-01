Хирурги Военно-медицинской академии им. Кирова восстановили челюсть участнику СВО

36-летнему Сергею пока еще трудно разборчиво произносить слова, нужно заново учиться есть твердую пищу. Он участник специальной военной операции, доброволец из Вологодчины, в 2023-м году получил тяжелейшее ранение под Бахмутом.

Осколками ему разорвало всю нижнюю половину лица, не то что говорить - дышать не мог самостоятельно. Хирурги Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге сделали, казалось бы, невозможное. С помощью передовых технологий мужчине фактически создали новую нижнюю челюсть. В качестве материала использовали фрагмент его кости, малой берцовой, как наименее значимой для опорно-двигательной функции.

"Делается КТ нижних конечностей, оценивается малоберцовая кость, потому что именно она будет трансплантатом свободным. Накладывается хирургический шаблон, чтобы правильно выполнить остеотомию, то есть распил под определенными плоскостями. И из него получилась дуга вновь воссозданной нижней челюсти", - рассказал Андрей Багненко, заместитель начальника кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии ВМА им. Кирова.

Впереди долгий процесс реабилитации, установка постоянных зубных имплантов - сейчас, пока срастаются кости новой челюсти, он носит временные съемные протезы.

Медики говорят, что челюстно-лицевые травмы являются наиболее психологически тяжелыми для участников СВО. Ведь человек теряет способность не только есть и нормально дышать, он теряет лицо, а значит индивидуальность. Максимально вернуть пациенту то, что было даровано природой - в этом даже не цель, а миссия военных хирургов.

С первых месяцев специальной военной операции на кафедре челюстно-лицевой хирургии в ВМА имени Кирова начали усовершенствовать систему индивидуального протезирования. Собрали все имеющиеся российские наработки в этой области, включая богатый опыт специалистов Центрального военного госпиталя имени Бурденко.

Предоперационная подготовка бойцов с такими ранениями должна начинаться как можно раньше. Чтобы не терять драгоценного времени при транспортировке, уменьшить вероятность образования тромбов, медики разработали дополнения для табельных комплектов военно-полевых хирургов. Это специальные инструменты, с помощью которых можно зафиксировать голову раненого, чтобы не допустить неправильного срастания костей.

"Кафедрой были разработаны комплект внеочаговой внеродовой фиксации и межчелюстной фиксации. Это позволяет готовить пациентов к челюстным хирургическим операциям уже на этапе в медицинских батальонах", - рассказал Геннадий Гребнев, главный стоматолог Министерства обороны, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии ВМА им. С.М. Кирова.

Благодаря такому подходу, уверены медики, необходимое высокотехнологичное лечение по уникальной технологии получат все участники СВО, которые в нём нуждаются. Сейчас в Санкт-Петербурге проводят по две таких операции в неделю. Нужно больше. В ВМА уже готовят новые мультидисциплинарные хирургические бригады, которые будут готовы встать к операционному столу.