Необычно большое число участников, в основном, из евроатлантического блока. Страна-председатель Франция позвала на дискуссию своих союзников. Представитель России в списке выступающих значился только 17-м. Сторонники "партии войны" боятся остаться не у дел на фоне диалога Москвы и Вашингтона. Поэтому дружно твердят одно и то же. По сути, пересказывают заявления украинского постпредства. Вслед за ним фейки распространяет и секретариат ООН.

Откровенная поддержка одной из сторон без опоры на факты и в угоду геополитическим интересам Запада не имеет ничего общего с уставом ООН. Грубое нарушение принципа беспристрастности подрывает доверие к международной организации, подчеркнул наш постпред Василий Небензя. Российские вооруженные силы бьют исключительно по военным целям. ВСУ намеренно размещает ПВО в густонаселенных районах, используя в качестве живого щита гражданских. Варварское нападение на Курскую область и зверства укрокарателей европейские кукловоды обходят молчанием. Тем более, что нападение на российскую территорию закончилось полным разгромом.

"В этих условиях главной задачей европейских сообщников Киева стало, вопреки фактам и здравому смыслу, выпятить якобы имеющееся у главаря киевской клики стремление к миру, которое, по их голословным утверждениям, не разделяет Россия. Сделать это Лондону, Парижу и Брюсселю становится всё сложнее, как и закамуфлировать всё четче проступающую наружу звериную человеконенавистническую и нацистскую сущность режима Зеленского", - сказал Небензя.

Бандеровцы саботировали запрет на удары по объектам энергетики и пасхальное перемирие и тем самым вновь показали неготовность к переговорам. А теперь всё больше скатываются к терактам. Недавний пример - убийство генерала Москалика. Как заявили в Верховной раде, подобные методы украинские спецслужбы будут широко использовать и после прекращения конфликта. Несмотря на это, Москва сделала новый жест доброй воли - объявила о перемирии в дни Великой Победы.

От Запада Москва ждет не демагогии, а конструктивных действий - в первую очередь, прекращения поставок оружия Украине.