В Подмосковье проходит Третий антифашистский конгресс

Сохранить историческую правду о вкладе Советского Союза в разгром нацизма во Второй мировой войне и не допустить развитие этой идеологии в наши дни. В Подмосковье на базе выставочного центра "Патриот" проходит Третий антифашистский конгресс.

Программа мероприятия насыщенная и включает церемонию возложения цветов к скульптурной композиции "Матерям победителей", научно-практические конференции и тематические секции, а также пленарное заседание с участием представителей Министерства обороны России, Беларуси и военных делегаций иностранных государств.