Мишустин даст старт строительству автомобильного моста между Россией и КНДР

В Приморском крае началось строительство автомобильного моста через реку Туманную, который соединит Россию и Корейскую Народно-Демократическую Республику. Старт работам сегодня по видеосвязи дали премьер-министр Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон.

В настоящее время между нашими странами действует только железнодорожный мост Дружбы. Новое сооружение поможет существенно нарастить объёмы перевозок, поднимет на новый уровень развитие транспортной и логистической инфраструктуры. Общая протяжённость строения с подъездными дорогами составит свыше четырёх с половиной километров. Строительство планируют завершить через полтора года.

"Ещё один путь, который будет здесь проложен, позволит предпринимателям существенно нарастить объёмы перевозок и сократить транспортные издержки, обеспечит надёжные и стабильные поставки различной продукции", - отметил Мишустин.