Снайперы вели огонь по участникам "антимайдана" в Одессе в мае 2014-го

Снайперы обстреливали участников "антимайдана" в Доме Профсоюзов Одессы 2 мая 2014 года. Огонь вели со стороны зданий военного комплекса, утверждает очевидец тех событий Игорь Немодруг.

После госпереворота на Украине в 2014 году в Одессе активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и участниками "евромайдана" - с другой. К последним примкнули футбольные "ультрас", прибывшие из Харькова и Одессы. Активисты укрылись в Доме профсоюзов. Украинские националисты подожгли здание, жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали.

По словам очевидца, которые приводит РИА Новости, снайперы стреляли по участникам "антимайдана" со стороны высотки, расположенной на противоположной стороне площади. Также огонь велся из зданий военного комплекса рядом с высотным зданием.