Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Влада Воронина

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 13-летнего Влада Воронина. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика тяжёлый диагноз - нейромышечный сколиоз четвёртой степени. Ему трудно даются даже самые простые вещи - ходить, стоять и долго сидеть. А ещё Влад испытывает постоянные боли. Ребёнку требуется срочное хирургическое лечение - установка металлоконструкции, которая снова позволит ему распрямиться и вернуться к обычной жизни.

Операция стоит более полутора миллиона рублей, и благодаря вам у семьи есть на это деньги. Вся необходимая сумма собрана. Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!