Григорий Лепс сделал пластику

62-летний народный артист России в очередной раз решил жениться. Избранницей певица стала 19-летняя студентка Аврора Киба. Свадьба должна состояться через несколько месяцев.

Говорят, благодаря молодой невесте Григорий Лепс сильно изменился, в том числе и внешне. Многочисленные поклонники в Сети отмечают, что известный артист стал выглядеть свежее, подтянутее и моложе. Сам исполнитель не скрывает, что метаморфоза в внешностью случилась после того, как он лег под нож пластического хирурга.

"Да, я делал пластику. Что конкретно? Волосы, например. А так – ничего уже не исправить", - заявил "КП" Григорий Лепс. При этом колоть ботокс артист отказался.

По некоторым данным, певец сделал блефаропластику и подтяжку овала лица. Также он перенес пересадку волос, которая, по оценкам, стоила около 170 тысяч рублей. Всего на омолаживающие процедуры Григорий Лепс потратил не меньше полумиллиона рублей. Также певец отказался от алкоголя и занялся спортом.

Напомним, что Аврора Киба и Григорий Лепс должны оформить отношения уже летом. И артист, и его невеста объявили, что торжество будет роскошным, но только для своих. "Сначала, думаю, будет венчание. Я все-таки человек верующий, для меня венчание важнее росписи. Пригласим на свадьбу только самых близких", — делился Лепс планами.