Концерты Веры Брежневой оказались на грани провала

Вера Брежнева собрала около половины залов в Казахстане и Узбекистане в рамках своего турне по странам СНГ. Там концерт певицы заполнит чуть больше половины зала: из 2567 билетов, поступивших в продажу, куплено лишь 1283 билета. Еще столько же, но на один больше сейчас в продаже, компетентно сообщает SHOT.

Следующий концерт Брежневой состоится завтра, 1 мая, в Ташкенте, однако и там ажиотажа не ожидается. На выступление певицы во Дворце кино имени Алишера Навои продано 1033 билета из 1890 доступных изначально.

Причем билеты на оба мероприятия недорогие.

Отметим, что Вера Брежнева не унывает после того, как покинула Россию вскоре после начала СВО. Певица хоть и не так востребована, как раньше, но продолжает выступать (бывший муж, продюсер и композитор Константин Меладзе после развода разрешил ей исполнять песни группы "ВИА Гра") и путешествовать. Кроме того, певица пытается развиваться и в качестве блогера.