ФСБ задержала трех агентов СБУ в Ханты-Мансийске

Троих агентов украинских спецслужб задержали сотрудники Федеральной службы безопасности в Ханты-Мансийске. Уроженец Украины с российским гражданством 1980 года рождения и гражданин Беларуси 1976 года рождения готовили теракт с использованием самодельного взрывного устройства.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, злоумышленники планировали покушение на одного из военнослужащих добровольческого батальона Минобороны России, принимающего участие в специальной военной операции. Когда преступники собирали бомбу, произошла непроизвольная детонация. В результате разрушены две квартиры жилого дома в Ханты-Мансийске.

Задержан и гражданин Молдовы 1977 года рождения, который доставил на личном микроавтобусе компоненты СВУ транзитом через Польшу, Литву и Беларусь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о подготовке теракта и покушении на убийство, передает ТВЦ.