Стали известны подробности задержания украинских агентов в Ханты-Мансийске

Кадры, сделанные камерами наружного наблюдения в Ханты-Мансийске. В многоэтажке - взрыв. Такой силы, что вылетели окна, сработала сигнализация в припаркованных машинах. Две квартиры в здании полностью разрушены. Пять человек доставлены в больницу. Это произошло 12 апреля. Сегодня ФСБ и Следственный комитет сообщили: в городе предотвращен террористических акт.

Мишенью должен был стать боец одного из добровольческих подразделений, который вернулся домой из зоны СВО. Но у злоумышленников все пошло не по плану. Во время сборки устройства сработал детонатор. А за ним и сам фугас. Горе - террористы с ранениями оказались в стационаре. Один из них из Беларуси, второй - Украины. Третий - из Молдавии. Это он на своем микроавтобусе привез исполнителям теракта бомбу. Причем, транзитом. Через Польшу, Литву и Беларусь.

Все компоненты фугаса были замаскированы под ароматическую свечу и портативный шуруповерт. А передали этот набор в Ивано-Франковске. Некто Валентин Павлюк. Он же куратор преступления от украинских спецслужб.

Невнятное бормотание заканчивается признанием своей вины, раскаяниями и сожалениями. Впрочем, все это уже за решеткой. Следком завел против диверсантов уголовные дела.