Эвелине Бледанс стало плохо на шоу "Маска": задыхалась, рыдала, тряслась в конвульсиях

На днях стало известно, что победителем шестого сезона шоу "Маска" стал Александр Панайотов, скрывавшийся под маской Вождя. Второе место заняла певица Мона в образе Далматина, а третье — Алексей Гоман с маской Сокола.

А до этого председатель жюри Филипп Киркоров нарушил правила программы, отказавшись разоблачать Страуса во втором полуфинале. Поп-король предложил узнать личность, скрывающуюся под маской, в финале. В итоге выяснилось, что Страусом была актриса Эвелина Бледанс.

Сейчас на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" артистка рассказала о том, как проходили съемки в шоу. Эвелина сообщила, что поначалу все шло хорошо: она подписала контракт, прошла все примерки костюма, записала первую песню. А потом ее сразила паническая атака.

"Меня начало трясти, я в прямом смысле задыхалась — мой нос и горло были набиты страусиными перьями, я рыдала, тряслась в конвульсиях и просила отпустить меня с проекта", - поведала актриса.

К счастью, ей удалось справиться с тревогой и уже последующие съемки дались ей с меньшими усилиями.