США отказались финансировать безопасность Европы

Соединенные Штаты не могут финансировать безопасность в Европе. В то же время, Вашингтон будет поддерживать европейские страны в военном и дипломатическом плане – при этом станет более требовательным, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Уолтц пояснил причины такого решения. По его словам, которые приводит New York Post, США со своим госдолгом в 33 триллиона долларов не могут себе позволить субсидировать европейскую безопасность.

Если Норвегия и Финляндия увеличили расходы на оборону, то другие страны НАТО – в частности, Испания, Канада и Италия, тратят на нее крайне недостаточно, подчеркнул Уолтц. Он заявил, что Вашингтон продолжит требовать, чтобы союзники по НАТО выполнили свои обязательства, увеличив военные расходы до 2% ВВП уже к следующему саммиту альянса в июне этого года.